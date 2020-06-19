Катастрофа МАУ: Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном по делу о крушении самолета "Международных авиалиний Украины". Делегацию возглавил замглавы иностранных дел Евгений Енин.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Заместителем главы делегации назначен заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Также в состав делегации входят:

начальник Юридического управления Государственной авиационной службы Украины Виктор Андреев,

первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий,

директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева,

начальник отдела Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Александр Борисенко,

директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько,

заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления организации досудебного расследования Национальной полиции Степан Довгун,

директор Департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Госавиаслужбы Сергей Коршук,

главный специалист Главной инспекции Министерства обороны Украины Валерий Трубачев,

заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец,

заместитель Министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко,

начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

Также по согласию в делегацию входят:

заместитель начальника управления Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Ольга Кориняк,

заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов,

директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Александр Рувин.

При этом, Зеленский разрешил Енину вносить по согласованию изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций.

Кроме того, президент утвердил Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Ираном. В самом указе отмечается, что они находятся под грифом "секретно".

Также Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с участием в делегации.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Отметим, что Иран до сих пор не обеспечил расшифровку "черных ящиков" самолета МАУ, однако расследование можно завершить и без этого этапа.

Кроме того, в МИД назвали сроки завершения дела сбитого самолета МАУ.