ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катастрофа МАУ в Иране: завершить расследование можно без "черных ящиков"

Новости » Политика     17.06.2020 - 08:22
Катастрофа МАУ в Иране: завершить расследование можно без "черных ящиков"
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Есть другие доказательства причастности Ирана к катастрофе самолета

Завершение расследования катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране не упирается в расшифровку бортовых самописцев. Кроме этого, есть и другие способы получения доказательств.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Как пояснил дипломат, существуют данные со спутников, которые подтверждают, что украинский самолет был сбит двумя ракетами. Также у Ирана должны быть видео и аудио данные из ракетных комплексов, откуда были запущены ракеты.

"Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину", - подчеркнул он.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 176 пассажиров и девять членов экипажа.

Расследование катастрофы МАУ до сих пор продолжается, ведь Иран так и не предоставил "черные ящики" самолета для их расшифровки.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вскоре Иран передаст бортовые самописцы самолета во Францию, где их должны расшифровать.

Накануне Тегеран официально обратился к французской стороне за помощью в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныМИД УкраиныИранавиакатастрофаЕнин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь