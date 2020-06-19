Катастрофа МАУ: Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном

Президент України Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з Іраном у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України". Делегацію очолив заступник голови закордонних справ Євген Єнін.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заступником глави делегації призначено заступника міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Також до складу делегації входять:

начальник Юридичного управління Державної авіаційної служби України Віктор Андрєєв,

перший заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький,

директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Тамара Андрієва,

начальник відділу Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Олександр Борисенко,

директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Лариса Герасько,

заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління організації досудового розслідування Національної поліції Степан Довгун,

директор Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби Сергій Коршук,

головний спеціаліст Головної інспекції Міністерства оборони України Валерій Трубачов,

заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець,

заступник Міністра інфраструктури України Олег Ющенко,

начальник відділу управління попереднього розслідування Головного слідчого управління СБУ Ігор Яновський.

Також за згодою у делегацію входять:

заступник начальника управління Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Ольга Кориняк,

заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов,

директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Олександр Рувін

При цьому, Зеленський дозволив Єніну вносити за погодженням зміни до складу делегації, залучати для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій.

Крім того, президент затвердив Директиви делегації України для участі у переговорах з Іраном. У самому указі зазначається, що вони знаходяться під грифом "таємно".

Також Зеленський доручив Кабміну забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні цього року під час вильоту з аеропорту Тегерана. Попередньо, борт був збитий двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Зазначимо, що Іран досі не забезпечив розшифровку "чорних скриньок" літака МАУ, проте розслідування можна завершити і без цього етапу.

Крім того, у МЗС назвали терміни завершення справи збитого літака МАУ.