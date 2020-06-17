В МИД назвали сроки завершения дела сбитого самолета МАУ

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Дело может затянуться в случае обращения в суд

Дело о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" может продолжаться как минимум два года. Однако, в случае обращения в международный суд процесс может затянуться.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Как пояснил дипломат, обращение в суд также является мирным способом урегулирования ситуации. Если начнется судебный процесс, то срок завершения дела продлится минимум 5 лет.

При этом Енин отметил, что в мировой практике не было случаев невыполнения решений суда.

"Были случаи, когда затягивали с исполнением судебного решения, но в итоге они все выполнялись", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing 737 украинской авиакомпании был сбит двумя ракетами, выпущенными иранскими военными, в январе этого года вблизи Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Напомним, обращение в международный суд в деле о катастрофе МАУ ранее не исключали в украинском МИД.

Иран затягивает расследование дела, объясняя это пандемией коронавируса, однако в Украине не считают это весомым аргументом.

Тегеран до сих пор не обеспечил расшифровку "черных ящиков" самолета МАУ, однако расследование можно завершить и без этого этапа.

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Автор: Дмитрий Левицкий