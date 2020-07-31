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Катастрофа МАУ: в Украине назвали сроки следующих переговоров с Ираном

Киев, Пятница 31 июля 2020 15:54
Катастрофа МАУ: в Украине назвали сроки следующих переговоров с Ираном
Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первый раунд переговоров с Ираном состоялся 30 июля

Следующий раунд переговоров с Ираном по расследованию катастрофы рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ планируется в октябре. Для оперативного и объективного расследования необходимо наладить взаимодействие между правоохранительными органами Ирана и Украины.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"У нас достаточно правовых инструментов для результативной двусторонней коммуникации во время следствия. Поэтому мы должны найти компромисс и эти переговоры - возможность наладить связь", - пояснил он.

Кроме того, сегодня Офис генпрокурора Украины планируют посетить прокурор иранской Военной прокуратуры и руководитель Аппарата вице-президента Ирана.

Напомним, вчера состоялся первый раунд переговоров Координационной группы в составе Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана по делу самолета МАУ. Стороны обсуждали компенсации семьям погибших в катастрофе.

В ходе переговоров с Ираном достигли 3 результата, о которых сегодня рассказали в украинском Министерстве иностранных дел.

Кроме того, вчера Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

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