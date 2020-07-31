Катастрофа МАУ: в Україні назвали терміни наступних переговорів з Іраном

Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)

Перший раунд переговорів з Іраном відбувся 30 липня

Наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування катастрофи рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ планується у жовтні. Задля оперативного та об'єктивного розслідування необхідно налагодити взаємодію між правоохоронними органами Ірану та України.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"У нас достатньо правових інструментів для результативної двосторонньої комунікації під час слідства. Тому ми повинні знайти компроміс і ці переговори - можливість налагодити зв’язок", - пояснив він.

Крім того, сьогодні Офіс генпрокурора України планують відвідати прокурор іранської Військової прокуратури та керівник Апарату віце-президента Ірану.

Нагадаємо, вчора відбувся перший раунд переговорів Координаційної групи у складі Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану у справі літака МАУ. Сторони обговорювали компенсації сім'ям загиблих в катастрофі.

В ході переговорів з Іраном було досягнуто 3 результати, про які сьогодні розповіли в українському Міністерстві закордонних справ.

Крім того, вчора Іран заявив про готовність виплатити компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ.