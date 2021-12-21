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Катастрофа МАУ. Иран игнорирует запросы Украины и скрывает информацию, - прокуратура

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 20:47
Катастрофа МАУ. Иран игнорирует запросы Украины и скрывает информацию, - прокуратура Фото: Украина сделала заявление к годовщине катастрофы МАУ (фото wing.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Иран продолжает игнорировать запросы украинской стороны о международной правовой помощи в рамках расследования катастрофы самолета авиакомпании МАУ над Тегераном. Иранская сторона также скрывает информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как отметили в прокуратуре, за два года Украина отправила 26 международных запросов в разные страны, в то же время Иран продолжает фактически игнорировать их. А недавно Иран нарушил договоренности, не выполнив обещание предоставить возможность ознакомиться украинским прокурорам с материалами дела.

"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, которые вменяются каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы движемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не едины в этой борьбе за справедливость", - заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

8 января 2020 года иранские военные сбили украинский пассажирский самолет компании МАУ в небе над Тегераном. По официальной версии Ирана, выстрел произошел из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. В результате попадания двух ракет самолет был полностью уничтожен. Жертвами стали 176 человек.

Напомним, до этого Координационная группа по возмещению убытков за катастрофу МАУ заявляла о готовности рассмотреть другие способы воздействия на Иран.

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