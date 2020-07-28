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В МИД назвали цель переговоров с Ираном по катастрофе МАУ

Киев, Вторник 28 июля 2020 17:38
В МИД назвали цель переговоров с Ираном по катастрофе МАУ
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На переговорах будут добиваться справедливости для родственников погибших  

На переговорах с Ираном по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" намерены добить справедливости для родственников жертв. Переговоры пройдут завтра в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Енин сообщил, что в преддверие переговоров с Ираном встретился с послами и представителями посольств стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы МАУ. Он также выразил благодарность представителям Франции за помощь в расшифровке "черных ящиков".

"Впереди длительные и очень непростые переговоры, но мы все объединены единой целью - установление справедливости по отношению к каждой жертве этой страшной авиакатастрофы. Все виновные должны понести ответственность", - добавил Енин.

Напомним, ранее сообщалось, что консультации с представителями Ирана по выплате компенсаций пройдут в Киеве 29-30 июля.

На прошлой неделе специалисты расшифровали данные с "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, полная расшифровка была проведена в течение четырех дней.

Иранские военные сбили украинский самолет 8 января 2020 года после того, как он взлетел из аэропорта Тегерана. Средства противовоздушной обороны (ПВО) нанесли ракетный удар по самолету, в результате катастрофы погибли 176 человек.

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