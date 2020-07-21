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Кулеба об атаке на самолет МАУ: Иран должен объяснить, что случилось

Киев, Вторник 21 июля 2020 09:56
Кулеба об атаке на самолет МАУ: Иран должен объяснить, что случилось
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Вчера было считывание "черных ящиков", которое прошло успешно

В Министерстве иностранных дел Украины обвинили Иран в затягивании расшифровки "черных ящиков" после сбития украинского самолета. В МИД требуют прозрачного расследования.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Он отметил, что вчера было считывание "черных ящиков", которое прошло успешно.

"Но, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки "черных ящиков", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. В МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств сбития украинского самолета.

"Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы ящики были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов.

"Иран должен объяснить, что произошло", - сказал он.

Напомним, специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные из "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Отметим, Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

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