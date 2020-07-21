Кулеба об атаке на самолет МАУ: Иран должен объяснить, что случилось

Вчера было считывание "черных ящиков", которое прошло успешно
В Министерстве иностранных дел Украины обвинили Иран в затягивании расшифровки "черных ящиков" после сбития украинского самолета. В МИД требуют прозрачного расследования.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Он отметил, что вчера было считывание "черных ящиков", которое прошло успешно.
"Но, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки "черных ящиков", - сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. В МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств сбития украинского самолета.
"Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров", - подчеркнул глава МИД.
По словам Кулебы ящики были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов.
"Иран должен объяснить, что произошло", - сказал он.
Напомним, специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные из "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".
Отметим, Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.