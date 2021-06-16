Катастрофа МАУ: в Офисе генпрокурора объяснили, почему Иран не объявляет имена подозреваемых

Иран не будет разглашать имена подозреваемых в збитті самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) над Тегераном. Этого не произойдет минимум до принятия решения суда.

Такое заявление сделал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

"Чувствительным для них является и вопрос, что обвиняемые являются военнослужащими, а потому разглашение данных по ним запрещено на национальном уровне", - сказал Мамедов.

По его словам, иранская сторона подчеркнула невозможность оглашения персональных данных подозреваемых до принятия приговора суда.

Ранее Мамедов заявил, что Украина рассчитывает присутствовать на судебных заседаниях в Иране.

В начале июня в Киеве состоялся очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.