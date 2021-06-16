Катастрофа МАУ: украинская сторона надеется присутствовать на судебных заседаниях в Иране

Украина рассчитывает присутствовать на судебных заседаниях в Иране. Там будут рассматривать дело крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который сбили в небе над Тегераном.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

Иранская сторона признала, что слушания будут закрытыми, но возможно представителям Украины позволят присутствовать хотя бы во время отдельных заседаний.

"Мы надеемся, что такое разрешение будет предоставлено украинской стороне, и мы сможем увидеть справедливый судебный процесс", - сказал Мамедов.