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Катастрофа МАУ: украинская сторона надеется присутствовать на судебных заседаниях в Иране

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Среда 16 июня 2021 11:00
Катастрофа МАУ: украинская сторона надеется присутствовать на судебных заседаниях в Иране Фото: Украина надеется присутствовать на суде по катастрофе МАУ (скриншот youtube.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Украина рассчитывает присутствовать на судебных заседаниях в Иране. Там будут рассматривать дело крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который сбили в небе над Тегераном.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

Иранская сторона признала, что слушания будут закрытыми, но возможно представителям Украины позволят присутствовать хотя бы во время отдельных заседаний.

"Мы надеемся, что такое разрешение будет предоставлено украинской стороне, и мы сможем увидеть справедливый судебный процесс", - сказал Мамедов.

Ранее стало известно, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде по сбитию МАУ.

В начале июня в Киеве состоялся очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.

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