Катастрофа МАУ в Иране: специалисты расшифровали данные с "черных ящиков"

Анализ самописцев завершен после 4 дней технической работы

Во Франции закончили расшифровку данных с двух "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Специалисты провели технический анализ самописцев за 4 дня.

Об этом сообщили специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции в Twitter.

(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E