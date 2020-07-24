Катастрофа МАУ в Иране: специалисты расшифровали данные с "черных ящиков"

Фото: данные с самописца (twitter.com/BEA_Aero)

Анализ самописцев завершен после 4 дней технической работы

Во Франции закончили расшифровку данных с двух "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Специалисты провели технический анализ самописцев за 4 дня.

Об этом сообщили специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции в Twitter.

Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета.

Напомним, в январе 2020 года самолет МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате происшествия погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа.

Накануне BEA успешно загрузило данные с самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", которые передал Иран.

Также в расшифровке "черных ящиков" участвовали и двоє аккредитованных украинских специалистов.

Ранее официальный Тегеран объяснил задержку с передачей самописцев пандемией COVID-19.