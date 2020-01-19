Катастрофа МАУ в Иране: в Борисполе прощаются с погибшими украинцами

Тела погибших во время крушения самолета МАУ под Тегераном доставили в Киев 19 января. Ранее эксперты МВД идентифицировали всех 11 украинских граждан, находившихся на борту во время катастрофы. Подробнее - в материале РБК-Украина.

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания

В аэропорту "Борисполь" в терминале В проходит церемония прощания с погибшими экипажем и пассажирами самолета. На закрытой части присутствую только родственники и первые лица страны. Все желающие смогут попрощаться с с 13:00 до 19:00.

Власти Украины и Ирана договорились о передаче тел

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что репатриация тел погибших украинцев должна состояться 19 января. Эту дату также озвучили в МВД после завершения процедуры идентификации останков.

Готовность иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан подтвердил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время переговоров с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

Специалисты МВД получили ДНК-профили всех останков украинцев

Для идентификации жертв авиакатастрофы и расследования аварии в Тегеран были направлены 15 украинских спасателей, а также специалисты-генетики и следственные эксперты МВД.

16 января эксперты получили ДНК-профили останков всех 11 граждан Украины и начали подготовку дальнейшей передачи тел родственникам.

9 из погибших украинцев - члены экипажа самолета. Пилоты: Наумкин Алексей, Гапоненко Владимир, Хоменко Сергей. Бортпроводники: Статник Екатерина, Матьков Игорь, Микитюк Мария, Лихно Денис, Овчарук Валерия, Сологуб Юлия. Еще двое погибших - пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова.

Семьям погибших выделили денежную помощь

Украинское правительство обязалось выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе МАУ по 200 тыс. гривен из резервного фонда.

Также Монреальской конвенцией предусмотрены страховые выплаты за каждого погибшего в размере 345 тыс. долларов. Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что проконтролирует получение данной помощи. Помимо этого, Украина будет настаивать на компенсациях от иранской стороны.

Иран признал, что самолет МАУ был сбит в результата “человеческой ошибки”

11 января в генштабе Ирана официально заявили, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили случайно в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы 7 января. Также было сказано, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом.

Министр иностранных дел Ирана принес извинения и соболезнования всем пострадавшим странам. Также он отметил, что по данным внутреннего расследования

Вооруженных сил Ирана было установлено, что к катастрофе привела "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США".

Полную ответственность за атаку на украинский самолет взяло на себя Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Украина требует официального признания Ираном вины в авиакатастрофе

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что вопрос о признании вины иранской стороны в крушении самолета МАУ будет подниматься во время заседания Совбеза ООН и должен быть зафиксирован в официальном документе.

Также Пристайко отметил, что Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана.

Во время крушения самолета МАУ под Тегераном погибло 176 человек

Крушение самолета в Иране произошло утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

Через 2 минуты после взлета связь с бортом прервалась. Самолет упал в 15 км от тегеранского аэропорта Имама Хомейни. Жертвами катастрофы стали 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - наибольшее количество граждан Ирана и Канады.