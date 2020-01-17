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Украина заявила об ответственности "верхушки" Ирана в катастрофе МАУ

Новости » Политика     17.01.2020 - 12:01
Украина заявила об ответственности "верхушки" Ирана в катастрофе МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Киев настаивает на признании ответственности руководства Ирана

Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января 2020 года. Об этом в Верховной раде заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина должна вести разговор о признании ответственности "политической верхушки" Ирана.

"Мы не идем на то, что какой-то конкретный солдат нажал на кнопку. Нам этого недостаточно. Не про солдата идет разговор, а обо всей команде, кто позволил сбить. Чья это ошибка на самом высоком уровне… Ради жизней, ради памяти иранских граждан иранское правительство должно провести это расследования и привлечь к ответственности виновных", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для официальных разъяснений по катастрофе МАУ.

Ранее также сообщалось, что украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. В частности, на личных вещах погибших пассажиров обнаружили следы, которые свидетельствуют о поражении самолета ракетой.

Расследование катастрофы МАУ в Иране может идти годами, - Пристайко
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