Катастрофа МАУ в Ірані: у Борисполі прощаються із загиблими українцями

Тіла загиблих під час катастрофи літака МАУ під Тегераном доставили до Києва 19 січня. Раніше експерти МВС ідентифікували всіх 11 українських громадян, які перебували на борту під час катастрофи. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

В аеропорту "Бориспіль" проходить церемонія прощання

В аеропорту "Бориспіль" в терміналі В проходить церемонія прощання із загиблими екіпажем і пасажирами літака. На закритій частині присутній тільки родичі і перші особи країни. Всі бажаючі зможуть попрощатися з з 13:00 до 19:00.

Влади України та Ірану домовилися про передачу тіл

Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що репатріація тіл загиблих українців має відбутися 19 січня. Цю дату також озвучили в МВС після завершення процедури ідентифікації останків.

Готовність іранської сторони відправити тіла загиблих українських громадян підтвердив і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час переговорів з главою МЗС України Вадимом Пристайко.

Фахівці МВС отримали ДНК-профілі всіх останків українців

Для ідентифікації жертв авіакатастрофи і розслідування аварії в Тегеран були спрямовані 15 українських рятувальників, а також фахівці-генетики і слідчі експерти МВС.

16 січня експерти отримали ДНК-профілі останків всіх 11 громадян України і почали підготовку подальшої передачі тел родичам.

9 із загиблих українців - члени екіпажу літака.

Пілоти: Наумкін Олексій, Гапоненко Володимир, Хоменко Сергій.

Бортпровідники: Статник Катерина, Матьков Ігор, Микитюк Марія, Лихно Денис, Овчарук Валерія, Сологуб Юлія.

Ще двоє загиблих - пасажири Ольга Кобюк і Олена Малахова.

Сім'ям загиблих виділили грошову допомогу

Український уряд зобов'язався виплатити родичам загиблих в авіакатастрофі МАУ по 200 тис. гривень з резервного фонду.

Також Монреальською конвенцією передбачені страхові виплати за кожного загиблого у розмірі 345 тис. доларів. Глава Кабміну Олексій Гончарук заявив, що проконтролює отримання даної допомоги. Крім цього, Україна буде наполягати на компенсації від іранської сторони.

Іран визнав, що літак МАУ був збитий в результату "людської помилки"

11 січня в генштабі Ірану офіційно заявили, що літак "Міжнародних авіаліній України" збили випадково в умовах підвищеної бойової готовності за очікування можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази 7 січня. Також було сказано, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом.

Міністр закордонних справ Ірану приніс вибачення і співчуття всім постраждалим країнам. Також він зазначив, що за даними внутрішнього розслідування Збройних сил Ірану було встановлено, що до катастрофи призвела "людська помилка під час кризи, викликаного авантюризмом США".

Повну відповідальність за атаку на український літак взяв на себе Іранське військово-політичне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Україна вимагає офіційного визнання Іраном провини в авіакатастрофі

Глава МЗС Вадим Пристайко повідомив, що питання про визнання вини іранської сторони у катастрофі літака МАУ буде підніматися під час засідання Радбезу ООН і має бути зафіксоване в офіційному документі.

Також Пристайко зазначив, що Україна має намір домагатися визнання відповідальності "політичної верхівки" Ірану.

Під час аварії літака МАУ під Тегераном загинуло 176 чоловік

Катастрофу літака в Ірані стався вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

Через 2 хвилини після зльоту зв'язок з бортом перервався. Літак впав в 15 км від тегеранського аеропорту Імама Хомейні. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - найбільша кількість громадян Ірану і Канади.