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Катастрофа МАУ в Иране: Афганистан отстранили от переговоров

Автор: РБК-Украина

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ в Иране решила отстранить от переговоров Афганистан. Это сделали из-за "особой ситуации" в стране.

Совместное заявление министров стран, граждане которых пострадали в авиакатастрофе, обнародовали на сайте МИД Украины.

В переговорах принимают участие министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию.

"Представители Координационной группы договорились, что не смотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственного участия в будущих переговорах", - говорится в заявлении.

В то же время, сообщается, что будет продолжена интенсивная работа по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия по отношению ко всем жертвам, в том числе афганским, и их семьям.

"Уверяем, что координационная группа будет оставаться единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - добавили министры.

Ранее сообщалось, что Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за результатом очередного раунда переговоров с Ираном направила в Тегеран свои претензии.

Страны требуют предоставить полный отчет об обстоятельствах, которые привели к уничтожению самолета МАУ.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины прогнозировали, что позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в стране. Выборы президента Ирана должны состояться в июне 2021 года.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.

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