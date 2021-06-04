Катастрофа МАУ в Ірані: Афганістан відсторонили від переговорів

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ в Ірані вирішила відсторонити від переговорів Афганістан. Це зробили через "особливу ситуацію" в країні.
Спільну заяву міністрів країн, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі, оприлюднили на сайті МЗС України.
У переговорах беруть участь міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію.
"Представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - йдеться в заяві.
Водночас, повідомляється, що буде продовжена інтенсивна робота із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.
"Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - додали міністри.
Раніше повідомлялося, що Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за результатом чергового раунду переговорів з Іраном направила в Тегеран свої претензії.
Країни вимагають надати повний звіт про обставини, які призвели до знищення літака МАУ.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України прогнозували, що позиція Ірану щодо катастрофи МАУ може змінитися після президентських виборів в країні. Вибори президента Ірану мають відбутися у червні 2021 року.
Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито був випадково визначено як "ворожа ціль". В результаті загинуло 176 людей.