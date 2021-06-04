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Катастрофа МАУ в Ірані: Афганістан відсторонили від переговорів

Автор: РБК-Україна

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ в Ірані вирішила відсторонити від переговорів Афганістан. Це зробили через "особливу ситуацію" в країні.

Спільну заяву міністрів країн, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі, оприлюднили на сайті МЗС України.

У переговорах беруть участь міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію.

"Представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах", - йдеться в заяві.

Водночас, повідомляється, що буде продовжена інтенсивна робота із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.

"Запевняємо, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію", - додали міністри.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за результатом чергового раунду переговорів з Іраном направила в Тегеран свої претензії.

Країни вимагають надати повний звіт про обставини, які призвели до знищення літака МАУ.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України прогнозували, що позиція Ірану щодо катастрофи МАУ може змінитися після президентських виборів в країні. Вибори президента Ірану мають відбутися у червні 2021 року.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито був випадково визначено як "ворожа ціль". В результаті загинуло 176 людей.

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