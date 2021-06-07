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Катастрофа МАУ: Иран заявил о выплате компенсации некоторым родственникам погибших

Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Ирана в Украине заявило о начале выплаты компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Иран утверждает, что выплатил нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.

Об этом говорится на странице иранского посольства в Facebook.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому, за каждого из погибших должно быть выплачено 150 тысяч долларов семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам касательно права наследства. К этому времени кое-кто из родственников погибших уже прибыл и получил компенсации", - заявили в дипломатическом представительстве.

Иран также раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ, в которую входит Украина, за то, что она якобы пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.

Напомним, на прошлой неделе Иран заявил о готовности выплатить компенсации за катастрофу МАУ. Тогда в Тегеране сообщили, что размер компенсации составит 150 тысяч долларов за каждого погибшего в катастрофе.

Однако в украинском МИД заявили, что Иран не может самостоятельно принимать решения касательно суммы компенсаций за катастрофу МАУ.

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