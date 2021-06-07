Катастрофа МАУ: Іран заявив про виплату компенсації деяким родичам загиблих

Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих в катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерану. Іран стверджує, що виплатив декільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого.

Про це йдеться на сторінці іранського посольства у Facebook.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою, за кожного з загиблих має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам загиблих - як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами відносно права спадку. До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув та отримав компенсації", - заявили в дипломатичному представництві.

Іран також розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ, до якої входить Україна, за те, що вона нібито намагається політизувати питання виплати компенсацій.