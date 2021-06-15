Катастрофа МАУ: Иран выплатит компенсации родственникам погибших до решения суда

Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Ранее иранские власти заявили о выплате нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.

Об этом заявил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаил, передает Tasnim News Agency .

"Будет выплачена 100% компенсация семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета", - сказал Исмаили.

По его словам, эти выплаты будут проведены до вынесения судом окончательного решения. "Это представляет собой позитивный шаг", - добавил он.

Представитель суда отметил, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.