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Катастрофа МАУ: Иран выплатит компенсации родственникам погибших до решения суда

Автор: Дмитрий Кузнецов

Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Ранее иранские власти заявили о выплате нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.

Об этом заявил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаил, передает Tasnim News Agency.

"Будет выплачена 100% компенсация семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета", - сказал Исмаили.

По его словам, эти выплаты будут проведены до вынесения судом окончательного решения. "Это представляет собой позитивный шаг", - добавил он.

Представитель суда отметил, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.

Напомним, ранее Иран заявил о готовности выплатить компенсации за катастрофу МАУ. Тогда в Тегеране сообщили, что размер компенсации составит 150 тысяч долларов за каждого погибшего в катастрофе.

Однако в украинском МИД заявили, что Иран не может самостоятельно принимать решения касательно суммы компенсаций за катастрофу МАУ.

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