ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Катастрофа МАУ: Иран заявил о выплате компенсации некоторым родственникам погибших

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 20:21
Катастрофа МАУ: Иран заявил о выплате компенсации некоторым родственникам погибших Фото: Иран заявил о выплате компенсаций за катастрофу МАУ (фото wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Ирана в Украине заявило о начале выплаты компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Иран утверждает, что выплатил нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.

Об этом говорится на странице иранского посольства в Facebook.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому, за каждого из погибших должно быть выплачено 150 тысяч долларов семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам касательно права наследства. К этому времени кое-кто из родственников погибших уже прибыл и получил компенсации", - заявили в дипломатическом представительстве.

Иран также раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ, в которую входит Украина, за то, что она якобы пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.

Напомним, на прошлой неделе Иран заявил о готовности выплатить компенсации за катастрофу МАУ. Тогда в Тегеране сообщили, что размер компенсации составит 150 тысяч долларов за каждого погибшего в катастрофе.

Однако в украинском МИД заявили, что Иран не может самостоятельно принимать решения касательно суммы компенсаций за катастрофу МАУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Международные авиалинии Украины катастрофа Иран
NEWS
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС