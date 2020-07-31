Офис генпрокурора обсудил с прокурором Тегерана расследование катастрофы самолета МАУ

Фото: Гюндуз Мамедов (gp.gov.ua)

Стороны готовы к сотрудничеству и оказанию необходимой для следствия информации

В Офисе генерального прокурора состоялись переговоры относительно авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном в начале этого года. В переговорах участвовали замглавы ОГП Гюндуз Мамедов, военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки и заместитель руководителя Аппарата вице-президента Ирана Пежман Махаммад.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская и иранская стороны подробно обсудили уголовную часть расследования относительно авиакатастрофы рейса PS752 "Тегеран-Киев".

Также стороны обсудили конкретные виды и условия сотрудничества для налаживания оперативного и эффективного двустороннего процессуального связи.

"Украина не может отказаться от права расследовать это преступление, ведь он особо тяжкое и совершенное против украинских граждан. И это наша обязанность как перед Украиной и обществом, так и обязательства в рамках международного права", - заявил Мамедов.

Он также сообщил представителям Ирана об опыте прокуроров и следствия в расследовании уголовных производств с ограниченным доступом к территории, где произошло преступление, вроде сбивания самолета MH17.

Стороны готовы к сотрудничеству и оказанию необходимой для следствия информации в рамках национального законодательства обеих стран.

Напомним, украинский самолет МАУ сбили силы ПВО Ирана 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек, среди которых девять украинцев - членов экипажа.

Украина обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренностей, достигнутых в рамках первого раунда переговоров по катастрофе МАУ.

Ранее во Франции успешно загрузили данные с "черного ящика" сбитого самолета.