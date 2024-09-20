Катастрофа F-16 могла произойти из-за повреждений от обломков сбитой ракеты РФ, - Breaking Defense

Миссии F-16 для перехвата российских ракет с участием батарей ПВО требуют точной координации. Их усложняет то, что украинские военные не используются в таких операциях IFF.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Breaking Defense.

Как отметили в Breaking Defense, миссии по перехвату ракет с участием истребителей и действующих совместно батарей ПВО требуют точной координации. По словам многих источников, эту координацию усложняет тот факт, что ни истребители, ни наземные подразделения ПВО не используются в этих операциях IFF.

В начале полномасштабного вторжения, когда российская и украинская стороны использовали одни и те же самолеты, вызвало опасение, что самолеты одной стороны могут быть перепутаны с самолетами другой стороны. Такая практика неиспользования IFF была продолжена и с самолетами F-16, которые сейчас находятся на вооружении.

Однако одна из версий авиакатастрофы F-16, заключается в том, что истребитель нечаянно пролетел через облако обломков, образованное в результате успешного уничтожения одной из летавших на него российских ракет. Эти фрагменты уничтоженной ракеты могли повлечь повреждение двигателя и других частей самолета. Это могло стать причиной распада F-16 на части и гибели пилота до того, как он смог катапультироваться.

По словам источников Breaking Defense, эта версия становится наиболее вероятным сценарием, учитывая, что "ранее во время войны мы потеряли еще четыре истребителя по той же причине - попавшие в воздух посторонние предметы вывели из строя самолет".

"Так было потеряно два МиГ-29 и два Сухого. Вполне возможно, что этот F-16 теперь стал самолетом №5. Предыдущие потери не вызывали такого внимания, потому что это были не дорогие, современные истребители в классе американского реактивного самолета", - заявил источник.

В издании отметили, что Украина обычно дает четкое описание причин потери самолетов, но есть несколько инцидентов, когда приведенное описание расплывчато и соответствует тому, что описал источник.

Из-за того, что F-16 оснащен беспроводной компьютерной FCS, соединенной с контроллером на боковом стыке, это требует иного, почти деликатного стиля пилотирования, чем в моделях ранее Украины.

Издание пишет, что отсутствие опыта работы с F-16 могло повлиять на ситуацию, когда пилот, не привыкший к тонкостям управления американским самолетом, не смог отреагировать так, как он отреагировал бы на другой самолет.

IFF (Identification Friend or Foe) – это система, используемая в военной сфере для автоматического распознавания объектов как "друзей" или "врагов". Она позволяет вооруженным силам быстро идентифицировать свои летательные аппараты, суда или наземные объекты во избежание случайных атак на собственные силы.

Основной принцип работы IFF заключается в передаче сигнала, на который отвечает только "свой" объект, подтверждая его статус союзника. Системы IFF широко используются на самолетах, кораблях и других транспортных средствах, что обеспечивает безопасность в сложных боевых ситуациях.

Первая потеря F-16

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры передали Украине первую партию истребителей F-16. Однако уже 29 августа сначала в СМИ появилась информация о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16. А затем и Генеральный штаб подтвердил потерю F-16.

Как писало издание The New York Times, чиновники Соединенных Штатов Америки (США) считают маловероятным, что истребитель F-16 в Украине был сбит огнем из системы Patriot.

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