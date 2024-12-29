Катастрофа AZAL. Загиблі члени екіпажу літака отримали звання героя Азербайджану

Авіакатастрофа Azerbaijan Airlines

Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані біля міста Актау впав пасажирський літак. Борт Embraer 190 належав компанії Azerbaijan Airlines.

У момент аварії на борту перебувало 67 осіб. Внаслідок катастрофи 38 осіб загинули, включно з пілотами.

Відомо, що літак здійснював рейс з Баку до Грозного, але не зміг сісти в Чечні. Російська ППО підбила пасажирський літак. Внаслідок чого борт долетів до Казахстану.

За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, пасажирський літак був збитий російської системою ППО "Панцир С1". Це підтверджують також аналітики та західні ЗМІ.

Росія не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності. Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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