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Катастрофа AZAL. Погибшие члены экипажа самолета получили звание героя Азербайджана

Азербайджан, Воскресенье 29 декабря 2024 16:28
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Катастрофа AZAL. Погибшие члены экипажа самолета получили звание героя Азербайджана Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмертно присвоил звание Национального героя Азербайджана членам экипажа, разбившегося в Актау. Данную награду получили пилоты и бортпроводница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Звание Национального героя Азербайджана согласно указу президеента посмертно получили:

Выжившие в катастрофе бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли получили орден "Рашадат" ("Доблесть") высшей, первой степени.

Авиакатастрофа Azerbaijan Airlines

Напомним, 25 декабря в Казахстане возле города Актау упал пассажирский самолет. Борт Embraer 190 принадлежал компании Azerbaijan Airlines.

В момент аварии на борту находилось 67 человек. В результате катастрофы 38 человек погибли, включая пилотов.

Известно, что самолет совершал рейс из Баку в Грозный, но не смог сесть в Чечне. Российская ПВО подбила пассажирский самолет. В результате чего борт долетел до Казахстана.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, пассажирский самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь С1". Это подтверждают также аналитики и западные СМИ.

Россия не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

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