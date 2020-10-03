Катастрофа АН-26: на трассе возле Чугуева ограничат движение из-за панихиды по погибшим

Сегодня днем, 3 октября, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" (533-535 км) города Чугуева будет проводиться панихида по погибшим в катастрофе самолета АН-26. В связи с этим движение транспортных средств может быть затруднено или ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Уважаемые водители, обратите внимание на возможные пробки и правильно рассчитывайте время и маршрут движения, или, по возможности, откажитесь от поездки", - говорится в сообщении.

Как известно, авиакатастрофа АН-26 произошла 25 сентября. Под Чугуевом упал самолет с курсантами и офицерами на борту. В результате погибли 26 человек, только один курсант выжил.

Напомним, 2 октября, началась процедура выдачи тел погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области для захоронения.

РБК-Украина писало, что 2 октября процесс дешифровки "черных ящиков" военного самолета АН-26, который потерпел крушение в Чугуеве, завершен. Правительственная комиссия по расследованию трагедии продолжает работать.