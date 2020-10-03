ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Катастрофа АН-26: на трасі біля Чугуєва обмежать рух через панахиду за загиблими

Автор: Инна Собора

Сьогодні вдень, 3 жовтня, на автошляху "Київ-Харків-Довжанський"(533-535 км) міста Чугуєва буде проводитися панахида за загиблими в катастрофі літака АН-26. У зв’язку з цим рух транспортних засобів може бути ускладнений чи обмежений.

Популярні новини

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

"Шановні водії, зверніть увагу на можливі затори та правильно розраховуйте час та маршрут руху, або, по можливості, відмовтеся від поїздки", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, авіакатастрофа АН-26 сталася 25 вересня. Під Чугуєвом впав літак із курсантами та офіцерами на борту. В результаті загинули 26 людей, лише один курсант вижив.

Нагадаємо, 2 жовтня, розпочалась процедура видачі тіл загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області для поховання.

РБК-Україна писало, що 2 жовтня процес дешифрування "чорних скриньок" військового літака АН-26, який зазнав аварії в Чугуєві, завершено. Урядова комісія з розслідування трагедії продовжує працювати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофаАН-26