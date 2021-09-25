Катастрофа Ан-26: генпрокурор объяснила, почему дело затянулось

Как отметила Венедиктова, следствие предоставило сторонам дела доступ к материалам еще 5 мая и в настоящее время потерпевшие и их представители, а также четверо подозреваемых со своими защитниками уже ознакомились с ними. Еще один фигурант и его защитник на завершающем этапе ознакомления.

"Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в ГБР не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования", - заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, адвокаты Сергея Дроздова "затягивают рассмотрение" ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы судьи.

"Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца. 20 сентября судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего ВВС на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - добавила она.