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Экс-командующий ВВС подал в суд на Зеленского. Требует отменить указ об увольнении

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Украина, Суббота 25 сентября 2021 11:02
Экс-командующий ВВС подал в суд на Зеленского. Требует отменить указ об увольнении Фото: генерал-полковник Сергей Дроздов (facebook.com/kpszsu)
Автор: Дмитрий Левицкий, Олег Черныш

Экс-командующий Воздушных сил, генерал-полковник Сергей Дроздов подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Дроздов оспаривает указ о своем увольнении с должности командующего.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом".

Зеленский в августе издал указ об увольнении Дроздова с должности командующего Воздушными силами. В середине сентябре Верховный суд принял иск генерал-полковника к рассмотрению.

"На сегодняшний день не существует процедуры увольнения командующего Воздушных сил. Этот порядок не утвержден, то есть у государства нет никаких оснований для принятия решения об увольнении командующего ВВС", - пояснил изданию адвокат Ростислав Кравец мотивы своего клиента.

Дроздов является фигурантом дела о крушении самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил, в частности, его обвиняют в халатном отношении к военной службе.

Напомним, катастрофа Ан-26 произошла 25 сентября прошлого года. В мае 2021 года правоохранители назвали основную причину падения самолета с курсантами.

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"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом