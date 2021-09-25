Катастрофа Ан-26: генпрокурор пояснила, чому справа затягнулася

Як зазначила Венедіктова, слідство надало сторонам справи доступ до матеріалів справи ще 5 травня і наразі потерпілі та їхні представники, а також четверо підозрюваних зі своїми захисниками вже ознайомилися з ними. Ще один фігурант та його захисник на завершальному етапі ознайомлення.

"Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил, жодного разу до ДБР не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування", - заявила генпрокурор.

За словами Венедіктової, адвокати Сергія Дроздова "затягують розгляд" клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи судді.

"Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як півмісяця. 20 вересня слідчий суддя залишив без задоволення скаргу захисника екс-командувача ВПС на повідомлення про підозру. Тож лише через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду", - додала вона.