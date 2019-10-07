Катастрофа Ан-12: полиция назвала основные версии авиакатастрофы

Фото: полиция назвала версии авиакатастрофы под Львовом (MVS.LVIV)

Нехватки горючего и перегруженность самолета не были причиной авиакатастрофы

Правоохранители отрабатывают четыре версии катастрофы самолета АН-12, который совершил аварийную посадку во Львовской области. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко, передает пресс-служба полиции.

Следствие установило, что самолет перед аварийной посадкой не менял траекторию движения и шел четко по маршруту на посадку. Экипаж не подавал аварийных сигналов.

"Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - отметил Кумечко.

Кумечко также опроверг информацию о том, что самолет перевозил контрабанду.

"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено", - добавил полковник полиции.

Напомним, 4 октября при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе. В результате аварии пятеро членов экипажа погибли, еще трое - госпитализированы. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, третьего - средней тяжести.

РБК-Украина сообщало, что по факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.