Катастрофа Ан-12: поліція назвала основні версії авіакатастрофи

Фото: поліція назвала версії авіакатастрофи під Львовом (MVS.LVIV)

Брак пального і перевантаженість літака не були причиною авіакатастрофи

Правоохоронці відпрацьовують чотири версії катастрофи літака АН-12, який здійснив аварійну посадку у Львівській області. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Кумечко, передає прес-служба поліції.

Слідство встановило, що літак перед аварійною посадкою не міняв траєкторію руху і йшов чітко по маршруту на посадку. Екіпаж не подавав аварійних сигналів.

"Зараз відпрацьовуються такі версії причин авіакатастрофи - помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака і несприятливі метеоумови. Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні дослідження. У провадженні також призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що відбулось. Окрім того, як тільки дозволить їх стан здоров’я, ми опитаємо членів екіпажу", - зазначив Кумечко.

Кумечко також спростував інформацію про те, що літак перевозив контрабанду.

"Це був плановий рейс - літак прямував з Іспанії до Туреччини через місто Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей і даху до автомобілів "Рено", - додав полковник поліції.

Нагадаємо, 4 жовтня при заході на посадку зник з радарів транспортний літак Ан-12. Один з членів екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. Літак Ан-12 було виявлено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у Пустомитівському районі. В результаті аварії п'ятеро членів екіпажу загинули, ще троє госпіталізовані. Стан двох з них лікарі оцінюють як важкий, третього - середньої тяжкості.

РБК-Україна повідомляло, що за фактом було відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 10 років.