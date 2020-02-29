В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Катаре зарегистрировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Qatar News Agency.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что заболевшим является 36-летний гражданин Катара, который недавно вернулся из Ирана. Его эвакуировали на правительственном чартерном самолете и с другими пассажирами поместили на карантин. Мужчину госпитализировали в инфекционный центр, где его изолировали. Пациент находится в стабильном состоянии.

Ведомство начало проверять всех лиц, которые тесно связаны с заболевшим, и применять карантинные меры. В настоящее время нет доказательств распространения вируса в Катаре.

Напомним, в Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса. Официально Иран заявляет о 34 умерших, но источники в системе здравоохранения страны сообщили другие данные.

Как известно, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.