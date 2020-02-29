У Катарі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Катарі зареєстрували перший випадок зараження новим типом коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє Qatar News Agency.

Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що хворим є 36-річний громадянин Катару, який недавно повернувся з Ірану. Його евакуювали на урядовому чартерному літаку і з іншими пасажирами помістили на карантин. Чоловіка госпіталізували в інфекційний центр, де його ізолювали. Пацієнт перебуває в стабільному стані.

Відомство почало перевіряти всіх осіб, які тісно пов'язані з хворим, і застосовувати карантинні заходи. В даний час немає доказів поширення вірусу в Катарі.

Нагадаємо, в Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавіруса. Офіційно Іран заявляє про 34 померлих, але джерела в системі охорони здоров'я країни повідомили інші дані.

Як відомо, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. В цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавирусом серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садекі.