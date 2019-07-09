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В аэропорту Амстердама столкнулись два самолета

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 14:43
В аэропорту Амстердама столкнулись два самолета
Иллюстративное фото (twitter.com Cross)

На данный момент выясняются причины столкновения

В аэропорту Схипхоле (Нидерланды) столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Nu.nl.

Как сообщает издание, столкнулись два самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet. Представитель аэропорта сказал, что столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются причины столкновения.

Напомним, в прошлом месяце в Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. После столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

РБК-Украина писало, что в январе этого года два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем из-за ошибки пилотирования. Столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.

Кроме этого, ранее сообщалось, что во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели искали пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра. Пилоты погибли.

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