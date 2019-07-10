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У Катарі зіткнулися два військові літаки

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 10:29
У Катарі зіткнулися два військові літаки
Ілюстративне фото (defense-update.com)

Причини зіткнення двох військових літаків поки невідомі

У середу, 10 липня, два тренувальних літака військово-повітряних сил Катару зіткнулися в повітрі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Як повідомляється, пілоти встигли катапультуватись. Причини зіткнення поки невідомі.

"Під час навчального польоту сталося зіткнення між двома навчальними літаками, і пілоти змогли безпечно вибратися з літака за допомогою катапультуючого крісла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Схіпхол (Нідерланди) зіткнулися два пасажирських літаки. Представник аеропорту сказав, що зіткнення сталося після того, як літаки почали рух. В результаті події ніхто не постраждав.

Також в минулому місяці в Новій Зеландії при заході на посадку сталося зіткнення двох легкомоторних літаків.

РБК-Україна писало, що в січні цього року два російських винищувача Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем через помилки пілотування. Зіткнення літаків відбулося при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.

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