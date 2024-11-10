Катар зупиняє посередництво у припиненні вогню в Секторі Газа

Катар заявив палестинському бойовому угрупованню ХАМАС та Ізраїлю, що призупинить свої зусилля з посередництва в укладенні угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа, доки обидві країни не продемонструють "готовність і серйозність" відновити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Катар повідомив сторони 10 днів тому під час останніх спроб досягти угоди, що він припинить свої зусилля з посередництва між ХАМАС та Ізраїлем, якщо угода не буде досягнута в цьому раунді. Катар відновить ці зусилля зі своїми партнерами, коли сторони продемонструють свою готовність і серйозність намірів покласти край жорстокій війні", - заявили у Міністерстві закордонних справ країни.

Офіційної реакції з боку ХАМАС або Ізраїлю на цю заяву не було.

Останній раунд переговорів у середині жовтня не завершився угодою, адже ХАМАС відкинув пропозицію про короткострокове припинення вогню.

Ізраїль раніше також відкидав деякі пропозиції щодо більш тривалих строків перемир'я. Розбіжності були зосереджені на довгостроковому майбутньому ХАМАСу та ізраїльській присутності в Секторі Газа.

Закриття офісу ХАМАС

У суботу, 9 листопада, поінформований з цього питання чиновник заявив, що Катар дійшов висновку, що, оскільки його посередницькі зусилля призупинені, політичний офіс ХАМАСу там "більше не виконує своєї мети".

У США заявили Катару, що присутність ХАМАСу в Досі більше не є прийнятною після того, як угруповання відхилило жовтневу пропозицію, повідомив у п'ятницю американський чиновник.

Натомість у суботу влада Катару заявила про неточність повідомлень у пресі про майбутнє політичного офісу ХАМАС у Досі, але не уточнило в чому саме.

Катар не встановив крайнього терміну для закриття цього офісу, або для того, щоб лідери ХАМАС покинули країну, сказав поінформований з цього питання чиновник.

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що офіс ХАМАС був каналом зв'язку між сторонами в Секторі Газа та що він сприяв короткочасному припиненню вогню й обміну заручниками рік тому.

Представник міністерства нагадав про попередній епізод у квітні, коли Катар переглянув питання присутності ХАМАСу в країні. Наслідком цього те, що деякі офіційні особи угруповання виїхали до Туреччини.

"За два тижні адміністрація Байдена та ізраїльський уряд звернулися до Катару з проханням про їхнє повернення. У Вашингтоні заявили, що переговори були неефективними, коли лідери ХАМАС перебували в Туреччині", - сказав чиновник.

Водночас, троє офіційних представників палестинського угруповання заявили, що Катар не повідомляв їм про видворення лідерів та що їм більше не раді у цій країні.

Посередництво Катару

Катар визначений Вашингтоном як основний союзник поза НАТО і давно намагається відігравати роль сполучної ланки між західними державами та їхніми супротивниками на Близькому Сході. З 2012 року країна приймала політичних лідерів ХАМАСу в рамках угоди зі США, їхня присутність сприяла прогресу в переговорах.

Країна разом зі США та Єгиптом вже кілька місяців працює над безрезультатними переговорами між ворогуючими сторонами у Секторі Газа. Будь-яке відсторонення від цього процесу може ще більше ускладнити зусилля з досягнення угоди.

Присутність ХАМАС у Катарі

У країні розташована найбільша американська авіабаза на Близькому Сході, але вона також дозволяє ХАМАСу і афганському Талібану мати свої офіси в Досі. Вона також допомогла провести переговори про обмін ув'язненими між США та Іраном минулого року.

Невідомо, скільки офіційних осіб угруповання проживає в Досі, але серед них є кілька можливих замінників лідера Ях'ї Сінвара, якого ізраїльські війська вбили в Газі минулого місяця.

Серед них - заступник Сінвара Халіль аль-Хайя, що вів переговори про припинення вогню від імені угруповання, і Халед Мешааль, якого багато хто вважає дипломатичним обличчям ХАМАСу.

Попередній лідер угруповання Ісмаїл Ганія, який був убитий в Ірані Ізраїлем у липні, також базувався в Досі. На початку серпня його тіло було перевезено до Катару для поховання.