Катар останавливает посредничество в прекращении огня в Секторе Газа

Катар заявил палестинской боевой группировке ХАМАС и Израилю, что приостановит свои усилия по посредничеству в заключении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Катар уведомил стороны 10 дней назад во время последних попыток достичь соглашения, что он прекратит свои усилия по посредничеству между ХАМАС и Израилем, если соглашение не будет достигнуто в этом раунде. Катар возобновит эти усилия со своими партнерами, когда стороны продемонстрируют свою готовность и серьезность намерений положить конец жестокой войне", - заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Официальной реакции со стороны ХАМАС или Израиля на это заявление не было.

Последний раунд переговоров в середине октября не завершился соглашением, поскольку ХАМАС отверг предложение о краткосрочном прекращении огня.

Израиль ранее также отвергал некоторые предложения о более длительных сроках перемирия. Разногласия были сосредоточены на долгосрочном будущем ХАМАСа и израильском присутствии в Секторе Газа.

Закрытие офиса ХАМАС

В субботу, 9 ноября, информированный по этому вопросу чиновник заявил, что Катар пришел к выводу, что, поскольку его посреднические усилия приостановлены, политический офис ХАМАСа там "больше не выполняет своей цели".

В США заявили Катару, что присутствие ХАМАСа в Дохе больше не является приемлемым после того, как группировка отклонила октябрьское предложение, сообщил в пятницу американский чиновник.

Однако в субботу власти Катара заявили о неточности сообщений в прессе о будущем политического офиса ХАМАС в Дохе, но не уточнили в чем именно.

Катар не установил крайнего срока для закрытия этого офиса, или для того, чтобы лидеры ХАМАС покинули страну, сказал информированный по этому вопросу чиновник.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что офис ХАМАС был каналом связи между сторонами в Секторе Газа и что он способствовал кратковременному прекращению огня и обмену заложниками год назад.

Представитель министерства напомнил о предыдущем эпизоде в апреле, когда Катар пересмотрел вопрос присутствия ХАМАСа в стране. Следствием этого то, что некоторые официальные лица группировки выехали в Турцию.

"Через две недели администрация Байдена и израильское правительство обратились к Катару с просьбой об их возвращении. В Вашингтоне заявили, что переговоры были неэффективными, когда лидеры ХАМАС находились в Турции", - сказал чиновник.

В то же время, трое официальных представителей палестинской группировки заявили, что Катар не сообщал им о выдворении лидеров и что им больше не рады в этой стране.

Посредничество Катара

Катар определен Вашингтоном как основной союзник вне НАТО и давно пытается играть роль связующего звена между западными государствами и их противниками на Ближнем Востоке. С 2012 года страна принимала политических лидеров ХАМАСа в рамках соглашения с США, их присутствие способствовало прогрессу в переговорах.

Страна вместе с США и Египтом уже несколько месяцев работает над безрезультатными переговорами между враждующими сторонами в Секторе Газа. Любое отстранение от этого процесса может еще больше осложнить усилия по достижению соглашения.

Присутствие ХАМАС в Катаре

В стране расположена крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке, но она также позволяет ХАМАСу и афганскому Талибану иметь свои офисы в Дохе. Она также помогла провести переговоры об обмене заключенными между США и Ираном в прошлом году.

Неизвестно, сколько официальных лиц группировки проживает в Дохе, но среди них есть несколько возможных заменителей лидера Яхьи Синвара, которого израильские войска убили в Газе в прошлом месяце.

Среди них - заместитель Синвара Халиль аль-Хайя, который вел переговоры о прекращении огня от имени группировки, и Халед Мешааль, которого многие считают дипломатическим лицом ХАМАСа.

Предыдущий лидер группировки Исмаил Гания, который был убит в Иране Израилем в июле, также базировался в Дохе. В начале августа его тело было перевезено в Катар для захоронения.