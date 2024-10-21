ua en ru
Пн, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен вирушає на Близький Схід просувати перемир'я в Газі та Лівані

Понеділок 21 жовтня 2024 20:11
UA EN RU
Блінкен вирушає на Близький Схід просувати перемир'я в Газі та Лівані Фото: Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Держсекретар США Ентоні Блінкенсьогодні вирушить з візитом на Близький Схід. Його ціль - просувати перемир’я у Газі, а також припинення бойових дій у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера.

За його словами, Блінкен планує відвідати Ізраїль. Окрім цього у нього заплановано візити в інші країни регіону. Там він буде обговорювати важливість припинення війни в Газі, звільнення всіх заручників і полегшення страждань палестинського народу.

Блінкен також обговорить необхідність досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" у Лівані.

"Секретар також обговорить необхідність досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Хізбаллою", - розповів Міллер.

Операція у Секторі Газа

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, загинуло понад тисячу людей, сотні взято в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в секторі Газа. Пізніше ХАМАС звільнив 120 заручників в обмін на палестинських в'язнів.

ООН підтвердила випадки сексуального насильства. ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США попередили про можливі нові акти насильства через загострення ситуації на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Сполучені Штати Америки Сектор Газа Ліван Ізраїль
NEWS
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
DAILY
Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди