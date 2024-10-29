Директор ЦРУ обговорив новий проект мирної угоди щодо Сектору Газа, - Axios

Директор ЦРУ Вільям Бернс обговорив з ізраїльськими та катарськими колегами нове формулювання угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами трьох ізраїльських офіційних осіб, угода передбачає 28-денну паузу в бойових діях та звільнення ХАМАС близько 8 заручників, а Ізраїлем - десятків палестинських в'язнів.

Зокрема, бойовики мають звільнити приблизно 8 жінок різного віку або чоловіків старше 50 років. У відповідь Ізраїль звільнить із в'язниць кілька десятків палестинських ув'язнених.

"Ізраїль згоден на тимчасову паузу, але ХАМАС хоче паузу, яка відкриє процес, що призведе до незворотних кроків Ізраїлю. Якщо жодна зі сторін не пом'якшить свою позицію, угоди не буде", - сказав виданню високопоставлений ізраїльський чиновник.

Натомість план не враховує ключову вимогу терористів про те, що будь-яка угода має передбачати виведення ізраїльських військ із Сектора Газа й припинення війни.

Офіс ізраїльського прем'єр-міністра у своїй заяві повідомив, що сторони обговорили "нові єдині рамки, що інтегрують попередні пропозиції, а також враховують основні проблеми й останні події у регіоні".

В Axios припустили, що до президентських виборів у США 5 листопада, остаточне досягнення угоди малоймовірне. Ізраїль та ХАМАС, скоріш за все, скоригують свої позиції залежно від результатів переговорів.