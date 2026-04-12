Катар відновлює рух суден у своїх водах після блокування Ормузької протоки

Розблокуваня Ормузької протоки

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу, 11 квітня, заявив, що Вашингтон починає процес розмінування Ормузької протоки.

Паралельно ЗМІ повідомляли, що через протоку пройшли і потім повернулися кілька кораблів ВМС США. Трохи згодом у Центральному командуванні США підтвердили, що два американські есмінці пройшли через Ормузьку протоку з метою розмінування.

Зазначимо, що після початку перемир'я Іран відкрив протоку, але майже відразу ж потім і закрив. Причиною такого рішення Тегеран назвав бомбардування Лівану, яке здійснив Ізраїль.

Хоча в ЗМІ з'явилася інформація, що Іран просто не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.