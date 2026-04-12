Катар возобновляет движение судов в своих водах после блокировки Ормузского пролива

С воскресенья, 12 апреля, будет полностью восстановлено движение для всех морских судов в территориальных водах Катара после блокировки Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Катара.
В ведомстве уточнили, что навигация будет разрешена с 6:00 до 18:00 по местному времени.
Судам, имеющим лицензию на рыбалку, разрешено ходить в течение всего дня.
Катарские танкеры не проходили через Ормузский пролив более месяца из-за фактического его закрытия в результате боевых действий в Иране.
Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, заявил, что Вашингтон начинает процесс разминирования Ормузского пролива.
Параллельно СМИ сообщали, что через пролив прошли и затем вернулись несколько кораблей ВМС США. Чуть позже в Центральном командовании США подтвердили, что два американских эсминца прошли через Ормузский пролив с целью разминирования.
Отметим, что после начала перемирия Иран открыл пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую осуществил Израиль.
Хотя в СМИ появилась информация, что Иран просто не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.