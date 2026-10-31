Катар провів 12 годин переговорів з Іраном, намагаючись відвернути нові удари США, - Axios

За даними дипломатичних джерел видання, у п'ятницю катарські посередники провели в Тегерані переговори, які тривали понад 12 годин. Їхня мета - досягти домовленостей, які дозволять США та Ірану відновити прямий діалог і не допустити початку нової військової операції.

Обговорення мають продовжитися в суботу в Досі, столиці Катару.

Які умови висувають США та Іран

Під час переговорів катарські посередники постійно контактували з Білим домом. За словами дипломатичного джерела, сторони досягли позитивного прогресу, однак робота над угодою триває.

"Було досягнуто позитивного прогресу. Переговори тривають, щоб досягти угоди між США та Іраном", - зазначило джерело.

Катар пропонує Вашингтону й Тегерану погодити низку взаємних кроків, які можна буде реалізувати протягом кількох днів. Це має створити умови для повернення до прямих переговорів щодо іранської ядерної програми та інших питань.

Однак наразі сторони не можуть узгодити послідовність поступок. Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає, щоб Іран пішов на поступки в ядерній сфері як передумову відновлення переговорів.

Тегеран, зі свого боку, вимагає, щоб Вашингтон спочатку зняв морську блокаду, розморозив заблоковані кошти та дозволив країні продавати нафту.

Один із варіантів компромісу, який просувають катарські посередники, передбачає допуск інспекторів ООН до пошкоджених ядерних об'єктів Ірану. Такий крок мав би стати заходом для зміцнення довіри, а США могли б відповісти певним послабленням санкцій.

Чому в оточенні Трампа немає згоди

За даними Axios, найближчі радники американського президента мають різні погляди на те, як діяти далі.

Міністр оборони Піт Гегсет і держсекретар Марко Рубіо скептично ставляться до перспектив укладення ядерної угоди з нинішнім іранським режимом. На їхню думку, спадщиною Трампа має стати подальше ослаблення Тегерана, зокрема за допомогою нових ударів, повідомив американський чиновник.

Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс і посланці президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер, за словами джерела, зацікавлені у відновленні переговорів.

Сам Трамп сумнівається, що Іран погодиться на угоду, яку він вважатиме прийнятною.

"Переговори ведуться. Вони хочуть вести переговори. Вони продовжують вести переговори... Чесно кажучи, у нас є час. Це війна, але не типова війна", - заявив американський президент журналістам у п'ятницю.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який очолює кампанію економічного тиску під назвою "Операція "Економічний ізгой"", також закликає дати цій ініціативі час, а не поспішати з поверненням до бойових дій.

Як проміжні вибори можуть вплинути на ситуацію

Країни регіону, зокрема Єгипет, Туреччина, Ірак, Пакистан і Саудівська Аравія, закликають Іран погодитися на відновлення переговорів до проміжних виборів у США, повідомило джерело, на яке посилається Axios.

Один з американських чиновників припустив, що Трамп може бути більш схильним віддати наказ про масштабну військову операцію, якщо республіканці зазнають нищівної поразки на виборах. За його словами, президент може захотіти продемонструвати силу, якщо відчує, що втрачає політичний вплив.

"Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим впливу, він зробить щось сміливе. Саме це всі кажуть іранцям. Їхній найкращий шанс укласти угоду - саме зараз", - зазначив чиновник.

Водночас представник Білого дому заявив, що результати виборів не вплинуть на рішення Трампа щодо Ірану.