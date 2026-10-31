Катар провёл 12 часов переговоров с Ираном, пытаясь избежать новых ударов США, - Axios

По данным дипломатических источников издания, в пятницу катарские посредники провели в Тегеране переговоры, продолжавшиеся более 12 часов. Их цель – достичь договоренностей, которые позволят США и Ирану возобновить прямой диалог и не допустить начала новой военной операции.

Обсуждения должны продолжиться в субботу в Дохе, столице Катара.

Какие условия выдвигают США и Иран

В ходе переговоров катарские посредники постоянно контактировали с Белым домом. По словам дипломатического источника, стороны добились положительного прогресса, однако работа над соглашением продолжается.

"Был достигнут положительный прогресс. Переговоры продолжаются, чтобы достичь соглашения между США и Ираном", - отметил источник.

Катар предлагает Вашингтону и Тегерану согласовать ряд взаимных шагов, которые можно будет реализовать в течение нескольких дней. Это должно создать условия для возвращения к прямым переговорам по иранской ядерной программе и другим вопросам.

Однако стороны не могут согласовать последовательность уступок. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Иран пошел на уступки в ядерной сфере как предпосылку для возобновления переговоров.

Тегеран со своей стороны требует, чтобы Вашингтон сначала снял морскую блокаду, разморозил заблокированные средства и разрешил стране продавать нефть.

Один из вариантов компромисса, продвигаемого катарскими посредниками, предусматривает допуск инспекторов ООН к поврежденным ядерным объектам Ирана. Такой шаг должен стать мерой для укрепления доверия, а США могли бы ответить определенным ослаблением санкций.

Почему в окружении Трампа нет согласия

По данным Axios, ближайшие советники американского президента имеют разные взгляды на то, как действовать дальше.

Министр обороны Пит Гегсет и госсекретарь Марк Рубио скептически относятся к перспективам заключения ядерного соглашения с нынешним иранским режимом. По их мнению, наследием Трампа должно стать дальнейшее ослабление Тегерана, в том числе посредством новых ударов, сообщил американский чиновник.

В то же время вице-президент Джей Ди Венс и посланники президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по словам источника, заинтересованы в возобновлении переговоров.

Сам Трамп сомневается, что Иран согласится на соглашение, которое он сочтет приемлемым.

"Переговоры ведутся. Они хотят вести переговоры. Они продолжают вести переговоры... Честно говоря, у нас есть время. Это война, но не типичная война", – заявил американский президент журналистам в пятницу.

Министр финансов Скотт Бессент, возглавляющий кампанию экономического давления под названием "Операция "Экономический изгой"", также призывает дать этой инициативе время, а не торопиться с возвращением к боевым действиям.

Как промежуточные выборы могут повлиять на ситуацию

Страны региона, в частности Египет, Турция, Ирак, Пакистан и Саудовская Аравия, призывают Иран согласиться на возобновление переговоров до промежуточных выборов в США, сообщил источник, на который ссылается Axios.

Один из американских чиновников предположил, что Трамп может быть более склонен отдать приказ о масштабной военной операции, если республиканцы потерпят сокрушительное поражение на выборах. По его словам, президент может захотеть продемонстрировать силу, если почувствует, что теряет политическое влияние.

"Если он почувствует себя униженным или лишенным влияния, он сделает что-то смелое. Именно это все говорят иранцам. Их лучший шанс заключить соглашение – именно сейчас", – отметил чиновник.

В то же время представитель Белого дома заявил, что результаты выборов не повлияют на решение Трампа по Ирану.