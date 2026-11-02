Катар просуває мирний план для США та Ірану, нові переговори не виключені, - Reuters

Катарські посередники 1 листопада завершили черговий раунд переговорів щодо припинення війни між США та Іраном. Наразі поширюється новий проєкт мирної пропозиції, а наступна зустріч сторін не виключена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією чиновника, обізнаного з перебігом переговорів, іранські представники залишили Доху в неділю. При цьому їхній від'їзд не був пов'язаний із проблемами під час обговорень.

Які умови висуває Іран

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що основою переговорного процесу залишається семикроковий план, який Тегеран розробив ще у вересні. Він передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення морської блокади Ірану з боку США.

Наразі іранська сторона пропонує реалізувати цей план у стисліші терміни в межах майбутньої угоди.

Багаї також повідомив, що заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді перебував у Досі. Він мав сприяти обміну повідомленнями з Вашингтоном через катарських посередників.

Речник МЗС наголосив, що Тегеран не погодиться на остаточну домовленість, доки США не припинять морську блокаду.

"Наші вимоги були сформульовані дуже чітко й прозоро. Ці вимоги є обґрунтованими та логічними: жодна остаточна угода не може бути укладена, а протока Ормуз не може бути відкрита чи захищена, доки не буде припинена морська блокада з боку США, не будуть поважатися вимоги Ірану та не будуть враховані законні потреби Ірану", - заявив Багаї.

Коли можуть відкрити Ормузьку протоку

Окремо про можливі терміни відновлення судноплавства висловився міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. У суботу катарський телеканал "Аль-Джазіра" процитував його заяву про те, що за умовами майбутньої угоди Ормузьку протоку можуть відкрити протягом двох днів.

Спочатку в іранському плані на це відводили сім днів. Тепер Тегеран пропонує прискорити процес.

Водночас початкову пропозицію Ірану відхилив президент США Дональд Трамп. Попри це, дипломатичні контакти продовжуються, а можливість нової зустрічі сторін не виключена.