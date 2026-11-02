Атаки на кілька годин або тижнів: які плани ударів по Ірану розглядає Трамп

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення військової операції проти Ірану, щоб змусити Тегеран повернутися до переговорів. У Білому домі вже обговорюють кілька сценаріїв нових атак, які можуть тривати від кількох годин до кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

За словами радників американського президента, новий раунд ударів може розпочатися невдовзі після проміжних виборів. Водночас остаточного рішення Трамп поки не ухвалив.

Які варіанти ударів розглядає Трамп

Минулого тижня міністр оборони США Піт Геґсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн представили Трампу та віцепрезиденту Джей Ді Венсу кілька варіантів подальших військових дій.

До обговорення також долучився адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, яке відповідає за операції на Близькому Сході.

За інформацією видання, президент може обрати коротку операцію на кілька годин, удари протягом кількох днів або тривалу кампанію, яка триватиме тижнями.

Окремий сценарій передбачає збереження американської морської блокади в Ормузькій протоці. Вашингтон може використовувати її як інструмент тиску на Тегеран, погрожуючи відновленням бойових дій. Водночас Трамп може вирішити відмовитися від такого кроку.

Прихильники нових ударів переконують президента, що економічний тиск на Іран уже дає результат, а додаткові військові дії можуть змусити його керівництво сісти за стіл переговорів.

Один із варіантів передбачає тривалу кампанію проти оборонних об'єктів Ірану. Йдеться про повернення до підходу, який США застосовували на початку війни, перш ніж переорієнтувати удари на іранські сили поблизу Ормузької протоки.

Також американська сторона розглядає можливість атак на іранську інфраструктуру. Вашингтон може обґрунтовувати такі дії тим, що відповідні об'єкти використовуються одночасно для цивільних і військових потреб. Однак це не усуває загрози для мирного населення, а самі удари можуть порушувати міжнародне гуманітарне право.

Ще один сценарій передбачає кількаденну військову кампанію проти ядерної програми Ірану.

У Білому домі також очікують, що відновлення атак може підтримати прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Його політичне майбутнє залишається невизначеним після виборів в Ізраїлі, а продовження війни, як вважають співрозмовники видання, може відповідати його інтересам.

Чому нові удари можуть не дати результату

Навіть масштабна військова кампанія не гарантує, що Іран погодиться на поступки. Тегеран може витримати нові атаки та використати це, щоб продемонструвати стійкість свого режиму.

Частина оточення Трампа сподівається, що для повернення Ірану до переговорів вистачить самої загрози ударів. Однак така тактика вже неодноразово не давала очікуваного результату.

Ще одна проблема полягає в тому, що жоден із запропонованих сценаріїв не дає чіткої відповіді на питання щодо загроз з боку іранських союзників у регіоні. Насамперед ідеться про хуситів у Ємені, які нещодавно почали атакувати Саудівську Аравію. Усунення загрози з боку таких угруповань було однією із заявлених цілей війни.

Крім того, нова військова операція може спровокувати зростання світових цін на нафту. Це створить додаткове економічне навантаження для США та їхніх союзників. Іран також може відповісти власними ударами, що призведе до подальшого розширення конфлікту.

Один із чиновників, з якими поспілкувалося видання, пов'язав нещодавню зміну позиції Трампа щодо України з його бажанням збільшити постачання російських енергоносіїв на світовий ринок. Це могло б частково компенсувати наслідки можливих військових дій США на Близькому Сході.