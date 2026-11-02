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Катар продвигает мирный план для США и Ирана, новые переговоры не исключены, - Reuters

13:16 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Катар продвигает мирный план для США и Ирана, новые переговоры не исключены, - Reuters Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)
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Катарские посредники 1 ноября завершили очередной раунд переговоров по прекращению войны между США и Ираном. Пока распространяется новый проект мирного предложения, а следующая встреча сторон не исключена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации чиновника, осведомленного о ходе переговоров, иранские представители покинули Доху в воскресенье. При этом их отъезд не был связан с проблемами в ходе обсуждения.

Какие условия выдвигает Иран

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что основой переговорного процесса остается семишаговый план, который Тегеран разработал еще в сентябре. Он предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе и прекращение морской блокады Ирана со стороны США.

Иранская сторона предлагает реализовать этот план в более короткие сроки в рамках будущего соглашения.

Багаи также сообщил, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади находился в Дохе. Он должен был способствовать обмену сообщениями с Вашингтоном через катарских посредников.

Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран не согласится на окончательную договоренность, пока США не прекратят морскую блокаду.

"Наши требования были сформулированы очень четко и прозрачно. Эти требования обоснованы и логичны: ни одно окончательное соглашение не может быть заключено, а пролив Ормуз не может быть открыт или защищен, пока не будет прекращена морская блокада со стороны США, не будут уважаться требования Ирана и не будут учтены законы".

Когда могут открыть Ормузский пролив

Отдельно о возможных сроках возобновления судоходства высказался министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В субботу катарский телеканал "Аль-Джазира" процитировал его заявление о том, что по условиям предстоящего соглашения Ормузский пролив могут открыть в течение двух дней.

Сначала в иранском плане на это отводилось семь дней. Теперь Тегеран предлагает ускорить процесс.

В то же время первоначальное предложение Ирана отклонил президент США Дональд Трамп. Тем не менее, дипломатические контакты продолжаются, а возможность новой встречи сторон не исключена.

Напомним, как пишет американское издание The Atlantic, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам.

По данным издания, в Белом доме обсуждают несколько сценариев новых ударов – от короткой операции до кампании продолжительностью несколько недель.

На этом фоне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению активной фазы войны с США и Израилем.

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