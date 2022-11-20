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Катар програв збірній Еквадору матч-відкриття домашнього ЧС-2022

Фото: Еннер Валенсія став автором першого гола Мундіалю-2022 (twitter.com/LaTri)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою національної команди Еквадору над збірною Катару завершився стартовий матч чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група A, 1-й тур

Катар – Еквадор – 0:2

Голи: Валенсія, 16 (пенальті), 31

Натхненні церемонією відкриття господарі полетіли вперед із перших секунд. Однак, наштовхнулися на злагоджений опір латиноамериканців і знітилися. Більше того, пропустили вже на 3-й хвилині, але судді після втручання VAR скасували гол Валенсії через мінімальний офсайд.

Цей епізод на якийсь час знизив темп матчу. Проте, поступово еквадорці взяли м'яч під свій контроль і почали активно шукати слабкі місця в обороні "бордових". Відкрити рахунок "Триколору" трохи допоміг кіпер катарців Аль-Шіб, зупинивши вихід Валенсії на ворота фолом – пенальті.

Сам постраждалий підійшов до позначки, щоб таки оформити перший гол ЧС-2022. Досвідчений нападник пробив точнісінько в правий нижній кут. Натомість голкіпер Катару ще до удару стрибнув у протилежний бік.

Забитий м'яч додав Еквадору впевненості. Латиноамериканці збільшили відсоток володіння у середині тайму до майже 65% і повністю контролювали ситуацію на полі. У такій ситуації вони ще й знайшли нагоду другого м'яча: Пресіадо на 31-й хвилині класно подав із правого флангу, а Валенсія головою відправив м'яч у дальній кут – 0:2!

Збірна Катару оговталася лише перед перервою. Та й у цьому моменті половина "заслуги" лежить на еквадорцях, які просто забули про Алі під час флангового навісу. Але той не влучив у дальній кут головою.

Сценарій другого тайму заклали цифри на табло. Збірна Еквадору свідомо послабила тиск на ворота катарців, наче запрошуючи їх до гри першим номером. Однак, у господарів в атаці геть нічого не клеїлося.

Натомість еквадорці змарнували нагоду на 56-й хвилині. Розрізна передача оголила лівий край карної зони Катару, але Аль-Шіб впорався з ударом Ібарри з лінії штрафного.

Найреальнішу нагоду забити катарці створили аж під завісу матчу. Момент вийшов спонтанним – оборонець господарів поля виконав довге закидання від власного штрафного, а Мунтарі впіймав м'яч класним ударом з льоту, але сфера пролетіла над воротами!

Зрештою, розмочити рахунок Катару в цей вечір так і не судилося. Натомість збірна Еквадору здобула перемогу на класі та всерйоз підвищила шанси на вихід у плей-офф. У понеділок турнір розпочнуть суперники обох команд по групі – Сенегал і Нідерланди.

Нагадаємо, що вранці з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.

До слова, напередодні підготували прев'ю групи D ЧС-2022 зі збірними Франції, Австралії, Данії та Тунісу.

Відзначимо, що раніше опублікували прев'ю групи C ЧС-2022 зі збірними Аргентини, Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.

До слова, цього тижня підготували прев'ю групи B ЧС-2022 зі збірними Англії, Ірану, США та Уельсу.

Нагадаємо, раніше опублікували прев'ю групи A ЧС-2022 зі збірними Катару, Еквадору, Сенегалу та Нідерландів.

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Чемпіонат світуЧМ-2022