Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу. FT дізналося деталі

"Якщо справа дійде до того, що я втрачу 5% свого доходу, вирушивши до Європи, я туди не поїду. Я не блефую. 5% генерованого доходу QatarEnergy означає 5% генерованого доходу держави Катар. Це народні гроші, тому я не можу втратити такі гроші - та й ніхто не погодиться їх втратити", - заявив він.

Каабі, вважає, що ЄС має ретельно переглянути директиву про комплексну перевірку корпоративної стійкості.

Він також заявив, що його країна Перської затоки не відчуває занепокоєння з приводу обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зняти обмеження на експорт зрідженого природного газу.

Що це за директива ЄС

Затверджена цього року Директива про належне піклування про корпоративну стійкість вимагає від великих компаній, що працюють у Європейському союзі, перевіряти, чи не використовують їхні ланцюжки поставок примусову працю і чи не завдають вони шкоди навколишньому середовищу, та вживати заходів у цьому разі. Покарання включають штрафи в розмірі до 5% від світового обороту.

Катар, що входить до числа найбільших світових експортерів ЗПГ, прагне відігравати більш значну роль в Азії та Європі, оскільки конкуренція з боку головного постачальника, яким є США, посилюється. Він планує розширити свої потужності зі зрідження газу до 142 млн тонн на рік до 2027 року з 77 млн тонн.