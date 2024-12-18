У Байдена можуть підірвати наміри Трампа щодо збільшення експорту газу зі США

Міністерство енергетики США провело дослідження щодо доцільності експорту зрідженого газу. Цей звіт може підірвати плани обраного президента США Дональда Трампа щодо негайної видачі дозволів на об’єкти вартістю в мільярди доларів, які експортують ЗПГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

У чому суть конфлікту

Зріджений природний газ (ЗПГ) - це форма природного газу, охолоджена до рідкого стану, що дає змогу легко зберігати його або відправляти за кордон у спеціально спроектованих танкерах.

Сполучені Штати є найбільшим у світі експортером СПГ, і їхні поставки відіграли вирішальну роль у звільненні європейських країн від залежності від російського газу на початку війни в Україні.

Дослідження, проведене національними лабораторіями Міністерства енергетики, засвідчило, що дозвіл подальшого експорту ЗПГ зі США призведе до того, що до 2050 року в атмосферу потрапить додатково 1,5 гігатонни парникових газів. Це збільшення еквівалентно приблизно чверті загального річного обсягу викидів країни.

Адміністрація Джо Байдена в січні призупинила схвалення проєктів з експорту СПГ, вивчаючи їхній вплив на зміну клімату, економіку та національну безпеку. Трамп натомість пообіцяв припинити паузу в "перший же день повернення" в Білий дім, заявивши, що вона придушила інвестиції та робочі місця у вітчизняній газовій промисловості.

Очікується, що адміністрація Трампа спростує дослідження і замінить його більш сприятливими для галузі висновками. Але цей процес може зайняти "від кількох місяців до кількох календарних кварталів", написали аналітики фірми ClearView Energy Partners у нещодавній записці для клієнтів.

Позиція команди Байдена

Аналіз також показав, що відправка більшої кількості газу за кордон залишить менше газу для США що підвищить оптові внутрішні ціни на природний газ приблизно на 31 відсоток. Це збільшить витрати на енергію для американських споживачів більш ніж на 100 доларів на рік до 2050 року.

"Для тих, хто дійсно перебуває у складній фінансовій ситуації, 100 доларів на рік - це велика сума", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності.

Дослідження показало, що вже схвалені газові проєкти задовольнять світовий попит на СПГ до 2050 року. Більша частина нового попиту надходитиме з Китаю, глобального супротивника США, йдеться в дослідженні.

Які ризики для бізнесу та економіки

Однак, якщо США припинять схвалювати нові проєкти з виробництва ЗПГ, інші конкуренти, як-от Катар і Канада, можуть збільшити свій експорт, вважає лауреат Пулітцерівської премії та експерт з енергетики Деніел Єргін.

Виконавчий директор з енергетики Кріс Райт, якого Трамп обрав на посаду глави Міністерства енергетики, стверджує, що експорт газу зі США надає іншим країнам альтернативу вугіллю - більш брудному викопному паливу.

"Подумайте про кліматичний рух - адже саме цього вони хочуть, вірно? Ви хочете замінити вугілля природним газом, якщо хочете знизити не тільки викиди забруднювальних речовин, а й парникові гази. І це трохи сповільнить цей процес", - сказав Райт в інтерв'ю CNBC.